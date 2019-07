"Starke Frauen": Wie Irina Shayk nach der Scheidung weitermacht

Von Mutter zu Mutter

Als seelische Unterstützung ist im Übrigen auch Shayks eigene Mutter von Russland nach New York übersiedelt. Olga soll momentan bei ihrer Tochter im West Village leben, wo sich das Model nach der Trennung eine Wohnung genommen hat.

Ihre Mutter sei stets ein großes Vorbild für sie gewesen, eröffnete Shayk im vergangenen Frühling gegenüber Harper's Bazaar: "Wir hatten nie Männer in der Nähe. Man muss lernen, wie man einen Nagel in die Wand steckt, wie man die Vorhänge aufhängt. Ich weiß alles darüber, wie man Kartoffeln und Gurken pflanzt, weil man so in Russland den Winter überlebt."

Ein ähnliches Vorbild wolle sie jetzt auch für Töchterchen Lea sein. Ihr zeigen, dass man keinen Mann braucht, um als Frau zurechtzukommen, scheint Priorität zu sein: "Frauen können die Kinder großziehen, Frauen können die Arbeit erledigen, und wenn sie zurück kommen, können sie kochen und putzen und auch die schwere Arbeit erledigen!"

Lea im Fokus

Einen neuen Partner habe sie der Quelle zufolge nicht: "Sie hat sich auf ihre Tochter konzentriert und verbringt viel Zeit mit ihr. Sie möchte in Zukunft gerne jemanden kennenlernen, aber das hat momentan keine Priorität." Vor allem brauche Shayk Zeit, zu heilen. Indes scheint sie ihrer Rolle als berufstätige Mutter und "starke Frau" voll aufzugehen.