Nach Scheidung von Cooper: Irina Shayk mit Vogue-Direktor gesichtet

Während zuletzt gemunkelt wurde, dass Sängerin Lady Gaga (33) nach der Trennung von Model Irinia Shayk (33) und Hollywoodstar Bradley Cooper (44) bei dem Schauspieler eingezogen sein soll, wurde nun auch Shayk mit einem neuen Vertrauten beobachtet.

Bei dem Mann soll es sich um Alec Maxwell, den Creative Director der britischen Vogue, handeln. Beide wurde an einem New Yorker Kinderspielplatz gesehen, an dem das Model sich mit ihrer und Coopers gemeinsamer Tochter aufhielt. Während eines langen Gespräches kamen sich Shayk und Maxwell dann immer näher.