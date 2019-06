Bradley Cooper und Irina Shayk: Der Grund für ihr Beziehungs-Aus

Seit einigen Tagen gehen US-Schauspieler Bradley Cooper (44) und Model Irina Shayk (33) getrennte Wege. Vier Jahre lang hielt die Liebe. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin People nun, was der Grund für die Trennung war.

Cooper war "emotional nicht erreichbar"

" Bradley war während des Drehs von 'A Star Is Born' emotional oft nicht erreichbar", so die Quelle aus der Entertainment-Industrie gegenüber dem Magazin. Cooper sei unter hohem Druck gestanden, weil er nicht nur die Regie des Films übernommen hatte, sondern auch an der Seite von Lady Gaga eine Hauptrolle spielte.

Im Streifen gibt Cooper einen alternden Sänger, der sein Alkoholproblem nicht unter Kontrolle bekommt.