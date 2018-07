Exzessiv: Irina Shayk badet dreimal am Tag

Während sich unsereins hin und wieder oder maximal einmal pro Tag ein entspanntes Vollbad gönnt, kann sich Irina Shayk gar nicht häufig genug in ihre Badewanne begeben. "Ich liebe Vollbäder. Ich bin eine Person, die täglich dreimal badet", sagte das Topmodel gegenüber dem britischen OK! Magazin. Und dann fährt sie am liebsten das volle Programm: "Ich bin Russin, deshalb muss es Kerzen, russisches Fernsehen und Essen sowie viel Schaum geben." Für sie gebe es nichts Schlimmeres, als den ganzen Tag zu reisen und zu arbeiten und anschließend in einer kleinen, unkomfortablen Badewanne zu sitzen.

Dennoch bezeichnet die Ehefrau von Schauspieler Bradley Cooper ihren Alltag als unspektakulär. "Ich habe überhaupt kein glamouröses Leben", so die 32-Jährige. Anstatt auszugehen, bleibe sie lieber Zuhause, um fern zu sehen, oder sie gehe ins Kino. Wenn sie nicht gerade mit ihren Freunden entspanne, gehe sie sehr gern Sushi essen.