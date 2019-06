Shayk und Cooper: Sie kümmert sich um Tochter - er feiert

Nach vier Jahren Beziehung haben Bradley Cooper und Irina Shayk ihre Beziehung beendet. Der Trennung waren Gerüchte um eine Beziehungskrise vorangegangen. Cooper war im Feburar in die Schlagzeilen geraten, als Fans in Sozialen Medien mutmaßten, der Schauspiele habe eine Affäre mit Lady Gaga. Gemeinsam mit der Sängerin drehte Cooper den Film "A Star is Born". Die beiden gaben mit ihrer emotionalen Oscar-Performance des Titelsongs für Spekulationen.

Trennung nach Affären-Gerüchten

"Auch wenn es zwischen Bradley und Gaga keine romantische Verbindung gab, waren die Gerüchte dennoch für Irina schwer zu verkraften", erzählt ein Freund des Ex-Paares gegenüber US Weekly.

Das Wohl ihrer zweijährigen Tochter Lea soll für den Schauspieler und das Model nun oberste Priorität haben.