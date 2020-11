Wie Queen Elizabeth und Prinz Philip den zweiten Lockdown verbringen

Prinz Philip, der keine royalen Termine mehr wahrnimmt, verbringt normalerweise seine Zeit in Sandringham. Die Queen hatte ihn am Wochenende dort besucht. Ab Donnerstag gilt in England ein verschärfter Teil-Lockdown ähnlich dem in Deutschland. Allerdings muss bis auf Supermärkte und andere lebensnotwendige Geschäfte auch der Einzelhandel schließen.

Auch den Frühjahrs-Corona-Lockdown hatte das Paar in Windsor verbracht - umgeben von einer sogenannten reduzierten "Bubble" von Angestellten, für die strenge Schutzvorkehrungen galten. Berichten zufolge soll sich Prinz William - wie auch sein Vater Prinz Charles - im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert haben.