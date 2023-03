Wie Musikerin Kelly Clarkson mit ihren Kindern über ihre Scheidung spricht

Sie könne ihre Kinder verstehen, so Clarkson. "Ich komme auch aus einer geschiedenen Familie. Das ist scheiße. Aber wir werden es regeln. Und ihr werdet von uns beiden geliebt", sage sie dann. Das wichtigste sei, zu kommunizieren und die Gefühle der Kinder zu respektieren. "Das sind große Emotionen." Ihr sei es zudem wichtig, ihre Kinder möglichst unabhängig zu erziehen.

Clarkson hatte im Juni 2020 die Scheidung von Brandon Blackstock eingereicht. "Mein Leben war ein bisschen wie ein Müllcontainer", hatte sie die Zeit nach ihrer Trennung in einem Interview in der "Sunday Today"-Show beschrieben. "Es ist das schlimmste Erlebnis für alle Beteiligten."

Vor 20 Jahren war Clarkson als Siegerin der ersten Staffel der US-Castingshow "American Idol" berühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte die dreifache Grammy-Preisträgerin Hits wie "Stronger", "Since U Been Gone" und "Miss Independent". Die gebürtige Texanerin brachte bisher neun Studioalben auf den Markt. Von 2018 bis Ende 2021 suchte sie als Coach bei der Castingshow "The Voice USA" selbst nach Nachwuchstalenten. Seit 2019 moderiert sie zudem ihre eigene Sendung bei NBC namens "The Kelly Clarkson Show". 2022 wurde sie auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt.