Wie Fran Drescher Thanksgiving in Corona-Zeiten feiert

Große Partys, wie sie sie früher geschmissen hatte, werden ausbleiben, sagt die 63-Jährige gegenüber dem Promi-Portal Page Six. Stattdessen plane sie, "sechs Gäste" einzuladen - "mehr als genug", meint die in den 90er Jahren als "die Nanny" bekannt gewordene Schauspielerin. "Ich werde meine kleine Covid-freie Blase mit meinen Liebsten erstellen", so Drescher. "Ich denke, es ist der richtige Weg, es mit ein paar Gleichgesinnten klein und einfach zu halten."