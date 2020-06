Wie ein Fan es schaffte, Lady Gaga ihre Lederjacke abzuluchsen

Sie war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Die 27-jährige Shannon McKee durfte nicht nur ganz nah ran an Popstar Lady Gaga - sie ging nach dem "Kennenlernen" gar mit einem ganz besonderen Geschenk nachhause. Rein zufällig begegneten sich beide auf einem Markt in Kalifornien - McKee fiel zunächst aber nicht auf, dass da Lady Gaga neben ihr steht. Vielmehr habe ihr die Lederjacke gefallen, die die Sängerin trug.