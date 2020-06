Lady Gaga: "Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich hübsch bin"

Sie macht was und wie es ihr gefällt - und das betont Pop-Star Lady Gaga (34) immer wieder gerne. „Obwohl ich manchmal spärliche Outfits trage und gerade hohe Schuhe und keine Hosen trage, bin ich mit meiner Vorstellung von Schönheit schon immer gegen den Strom geschwommen“, so die Sängerin im Gespräch mit „The Sunday Project“.

„Ich habe mich stets einfach so angezogen, wie ich mich an einem Tag anziehen wollte und meine Haare und mein Make-up so gemacht, wie ich es wollte“, stellt sie klar.

„Ich würde niemals jemandem – vor allem jungen Menschen – den Eindruck geben wollen, dass du in körperlicher Hinsicht perfekt sein musst, um schön zu sein“, meint der Superstar.

„Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich hübsch bin. Ich bin kein Supermodel. Ich mache Musik und mein Herz, mein Gehirn und viel harte Arbeit, haben mich hierher gebracht.“