Lady Gaga und Ariana Grande veröffentlichen gemeinsamen Song

US-Sängerin Lady Gaga (34) veröffentlicht einen gemeinsamen Song mit Ariana Grande (26). Das Lied mit dem Titel "Rain on Me" ist die zweite Single ihres neuen Albums "Chromatica". Beide Popstars kündigten den Starttermin auf ihren Social-Media-Kanälen an und teilten erste Fotos aus dem Musikvideo.