Ariana Grande zeigt in "Stuck With U"-Video neuen Freund

Zumindest wird diese Szene, die scheinbar in Grandes Wohnung spielt, in diversen Gossip-Medien als Bestätigung der neuen Liaison gewertet. Die Fans der beiden Musiker kommen in "Stuck With U" ebenfalls in kurzen Ausschnitten vor, ebenfalls daheim, denn der "Lockdown" angesichts des Coronavirus ist Thema des Videos zur Ballade.

Personen in medizinischen Berufen und diverse Hollywood-Stars komplettieren die Darsteller des neuen Clips, der auf YouTube innerhalb von sechs Stunden für 2,5 Millionen Aufrufe gesorgt hat.