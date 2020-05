Auffällig: Ariana Grande zeigt ihre neuen Oberarmtattoos

Am kommenden Freitag (8. Mai) veröffentlicht die US-Sängerin Ariana Grande (26) gemeinsam mit dem kanadischen Popstar Justin Bieber (26) einen gemeinsamen Song. "Freue mich sehr, denn wir haben es endlich geschafft", schrieb Bieber auf Instagram. In dem Post kündigte er das Duett "Stuck With U" an. Auch Grande gab das Projekt mit Bieber auf Instagram bekannt. "Vier Tage noch", schrieb sie am Montag zu einem Bild, auf dem ihren Fans ein Detail besonders ins Auge stach: Der Oberarm der 26-Jährigen wird nun offenbar von zwei neuen Schmetterlingstattoos geziert. Es sind nicht Grandes erste Tattoos - über 30 Motive soll sie bereits am Körper tragen.