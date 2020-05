Lady Gaga besingt ihren Schmerz, um hindurchzutanzen

„Die Musik kam einfach so fröhlich raus“, erzählt sie. „Das hat mich selbst verblüfft, denn ich hatte schwere Depressionen, musste Medikamente nehmen, während ich ‚Chromatica‘ aufnahm. Wenn ich die Songs angehört habe, dachte ich, ich fühle mich ganz anders.“

In den Texten allerdings geht Lady Gaga ehrlich auf ihre persönliche Krise ein. In dem Song „Rain On Me“, den sie mit Ariana Grande aufgenommen hat, singt sie: „Ich wache schreiend auf und glaube nicht mehr daran, noch länger hier zu sein.“

„Dieser Song sagt: ‚Es ist vielleicht eine Schwäche, zu weinen, aber diese Tränen machen mich stark!‘ So ist ‚Chromatica‘: Es ist mein Weg zur Heilung. Es geht dabei darum, durch den Schmerz durchzutanzen.“