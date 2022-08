Wie "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco versuchte, ihre Scheidung zu verarbeiten

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco hat √ľber die f√ľr sie schwere Zeit ihrer Scheidung von Karl Cook gesprochen. Auch den Produzenten ihrer Erfolgsserie "The Flight Attendant" habe sie sich anvertraut: "Ich bin sehr offen damit umgegangen, weil ich wollte, dass die Leute wissen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Niemand ist perfekt", sagte Cuoco gegen√ľber dem Branchenmagazin Variety.

Der transparente Umgang mit ihren Gef√ľhlen habe aber auch Probleme mit sich gebracht. "Meine Scheidung war wirklich eine super dunkle Zeit. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte", erkl√§rte sie. "Ich habe mich in die Arbeit gest√ľrzt, um meine Depression zu verdr√§ngen. Leider half es nicht, weil meine Rolle ebenfalls depressiv war. Ich hatte wirklich, wirklich, wirklich zu k√§mpfen. Es gab viele Tr√§nen." Sie habe dann eine Therapie begonnen, so Cuoco weiter.