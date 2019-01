Wendlers Neue: Das sagt die 18-Jährige über die Beziehung

Schülerin: "Was passiert, weiß keiner"

"Was passiert, was wird, das weiß keiner", sagte Laura weiter. "Das steht in den Sternen." Wendlers Liebelei gab sich bewusst lässig angesichts des Medieninteresses und versicherte: "Ich gehe damit ganz gut um. Alles gut. Wirklich."