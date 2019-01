Michael Wendler: Ist er mit einer 18-Jährigen zusammen?

Deutsche Medien, darunter RTL.de und BILD, berichten über das neue Liebesglück des Schlagersängers Michael Wendler (46). Er soll drei Monate nach der Trennung von seiner Frau Claudia (48) mit einer 18-Jährigen liiert sein.

Neue Freundin soll erst 18 sein

"Der Wendler" schwebe derzeit auf Wolke Sieben, berichteten Quellen aus dem Umfeld des Sängers gegenüber RTL.de. Die junge Frau und Wendler seien in letzter Zeit oft miteinander gesehen worden. In Florida, der Wahlheimat des Schlagersängers, sollen sich die beiden verliebt in der Öffentlichkeit gezeigt haben.