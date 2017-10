Joey Kelly lästert über Michael Wendler

Mit dem Männermagazin Playboy hat Joey Kelly in der aktuellen Ausgabe unter anderem über das Thema "Prominente Wichtigmacher" gesprochen. Auf Anhieb ist dem Kelly-Family-Star und Profi-Sportler dabei Schlagersänger Florian Silbereisen eingefallen.

Joey: "Ich habe mich immer gefragt: Wie kriegt ausgerechnet der so eine Frau?" Nicht nur Kelly, auch viele Fischer-Fans wundern sich, warum Schlagerkönigin Helene Fischer mit dem oftmals belächelten Sänger liiert ist.

Foto: GETTY IMAGES EUROPE/Luca Teuchmann

Doch dann habe er Silbereisen persönlich kennengelernt, seither schätze er ihn sehr, erzählt Joey weiter. Vor allem weil Florian als Jugendlicher ein riesiger Kelly Family-Fan war, so der Sportbegeisterte scherzend: "Damit hat er mich gehabt. Auf einmal fand ich: Super Kerl eigentlich, der Florian! So schnell geht das bei mir."

Foto: AP/Eckehard Schulz

Weniger sympathisch findet er jedoch Schlagerbarde Michael Wendler auch nach einem persönlichen Kennenlernen, wie er zugibt: "Dann gibt es Typen wie den Wendler, bei dem du denkst: Das ist gar nicht mein Fall. Und wenn du ihn mal hinter den Kulissen erlebst, merkst du: Der ist in Wahrheit sogar noch schlimmer."

