Schlagersänger Wendler äußert sich zu den Liebesgerüchten

Nach 29 Jahren Beziehung trennten sich Michael Wendler und seine Noch-Frau Claudia im Oktober. Seit ein paar Tagen kursierten in den Medien Gerüchte über eine neue Frau an der Seite des Schlager-Stars. Es wurden Bilder veröffentlicht, die Wendler mit einer 18-Jährigen zeigen. Die beiden wurden in seiner Wahlheimat Florida, USA, in inniger Pose fotografiert. Der Sänger hatte zunächst zu den Gerüchten geschwiegen.