Welche Funktion George und Charlotte an ihrem 21. Geburtstag übernehmen

Dies wird sich mit dem Tod der Queen ändern. Wenn Prinz Charles König wird, rücken Herzogin Camilla und Prinz Edwards älteste Tochter Prinzessin Beatrice nach. Wenn George seinen 21. Geburtstag feiert, was am 22. Juli 2034 sein wird, wird er Beatrice ablösen. Prinzessin Charlotte folgt am 2. Mai 2036, Prinz Louis am 23. April 2039. Was bedeutet, dass ab 2039 nur die direkten Nachkommen von Prinz Charles die wichtige Funktion des Staatsrates innehaben werden.