Enthüllt: Wie William Kate zu Beginn ihrer Beziehung demütigte

Bereits 2004 hätten sich William und Kate sich insgeheim auf eine Trennung auf Zeit geeinigt. Prinz habe mehr Freiraum gefordert, so Royal-Kennerin Katie Nicholl. In ihrem Buch " William and Harry: Behind the Palace Walls" berichtet die Royal-Expertin, dass William damals eine vorübergehende Beziehung mit Calthorpe eingegangen sei.

William und Kate trennten sich im Sommer und kamen zu Weihnachten wieder zusammen. Damals soll Kate Middleton ihrem adeligen Freund ein Ultimatum gestellt haben: Er solle ein für alle Mal den Kontakt zu Calthorpe abbrechen.

Als es 2007 erneut zu einem Bruch zwischen William und Kate kam, habe der Prinz seinen Fehler jedoch schon bald eingesehen. Um eine Versöhnung zu initiieren habe der Royal seine zukünftige Ehefrau damals zu einem romantischen Kurzurlaub auf die Seychellen eingeladen. 2010 hielt er schließlich um Kates Hand an. Zu diesem Zeitpunkt hatte diese von der Presse bereits den wenig schmeichelhaften Namen "Waity Katy" (zu deutsch etwa " Kate in Wartestellung") bekommen, weil sich ihr Liebster mit dem Antrag so viel Zeit gelassen hatte. Am 29. April 2011 heirateten Catherine und Prinz William in der Westminster Abbey. Inzwischen haben sie drei gemeinsame Kinder.