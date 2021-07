Herzogin Kate zeigt sich in einem für sie ungewöhnlichen Outfit

Während ihre Schwägerin Meghan sich immer wieder in Hosen zeigt, ist Herzogin Kate für ihre Vorliebe für klassische Cocktailkleider bekannt. Steht ein nicht allzu förmlicher, aber dennoch öffentlicher Termin an, greift die 37-Jährige zu engen Hosen - meist Jeans.

Bei der Chelsea Flower Show ließ sich die Ehefrau von Prinz William nun in einem für sie eher ungewöhnlichen Look blicken.

Lässige Culottes an Herzogin Kate

Kate entschied sich für den Termin in den Gärten für eine hellbraune Culotte, also eine hochsitzende lockere Hose in Dreiviertel-Länge. Dazu kombinierte die dreifache Mutter eine weiße Bluse und schlichte Sneakers.