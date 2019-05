Ebenbild der Queen: Neue Fotos von Charlotte zum 4. Geburtstag

Rund eine Woche nach dem ersten Geburtstag von Prinz Louis, hat nun auch seine ältere Schwester, Prinzessin Charlotte, Geburtstag gefeiert. Die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate ist am 2. Mai vier Jahre alte geworden.

Happy Birthday, Charlotte

Aus diesem freudigen Anlass ließen William und Kate auf ihrem Instagram-Channel "Kensingtonroyal" nun neue Fotos von ihrer Tochter veröffentlichen.

Auf einem der Bilder ist Charlotte in einem hellblauen Kleidchen zu sehen. Sie sitzt in der Wiese und lächelt zurückhaltend in die Kamera. Zwei weitere Bilder zeigen die Prinzessin beim ausgelassenen Herumtollen im Garten.