Zum 8. Hochzeitstag: Queen verleiht Kate besonderen Titel

Seit einiger Zeit übernimmt Prinz William mehr und mehr royale Pflichten in seiner Aufgabe als Thronfolger. Auch seine Frau spielt in der royalen Familienfirma inzwischen eine wichtige Rolle. Erst im März absolvierte Kate ihren allerersten offiziellen Solo-Termin an der Seite der Queen, den die beiden ohne ihre Ehemänner wahrnahmen. Ein Privileg, das ihrer Schwägerin Herzogin Meghan zwar schon viel früher zuteil wurde. Dafür muss Meghan wohl noch ein paar Jahre warten, bis auch sie vielleicht mal den Titel "Dame Grand Cross" verliehen bekommt.