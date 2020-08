Weitere Vorwürfe gegen Schauspieler Cuba Gooding Jr.

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. (52) steht bereits wegen Belästigungsvorwürfen vor Gericht, nun kommen weitere Anschuldigungen hinzu. Eine Frau, deren Namen nicht genannt wurde, reichte in New York eine Zivilklage gegen den Schauspieler ein, wie US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Darin gibt sie an, sie sei 2013 in einem New Yorker Hotel von Gooding vergewaltigt worden.