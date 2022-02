Was wurde eigentlich aus Eminems Tochter Hailie Jade?

Im Laufe der Jahre erwähnte Rapper Eminem seine Tochter Hailie in mehr als 20 von seinen Songs, darunter in seinen großen Hits wie "Cleanin' Out My Closet", "When I'm Gone" und "Mockingbird". Während sie bei der Veröffentlichung der meisten dieser Songs noch ein kleines Mädchen war, ist Hailie Jade mittlerweile zu einer jungen Frau herangewachsen. Mit seinem großen Auftritt und seinem Protest-Kniefall beim diesjährigen Super-Bowl sorgte ihr berühmter Papa wieder einmal für Schlagzeilen - die Musiker-Tochter jubelte Eminem im Stadion von der Tribüne aus zu, aus den Medien hält sie sich selbst aber großteils heraus.

Eminems Tochter: Hailie Jade ist erwachsen geworden

Hailie Jade ist Eminems leibliche Tochter mit seiner Ex-Frau Kim Scott. Die beiden haben 1999 geheiratet und ließen sich zwei Jahre später wieder scheiden. 2006 traute sich der selbst ernannte "Rapgott" erneut mit seiner Jugendliebe, diesmal wurde die Ehe aber nach nur wenigen Wochen erneut beendet. Mittlerweile ist ihre gemeinsame Tochter bereits 26 Jahre alt.