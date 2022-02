Was wurde eigentlich aus der Tochter von Kurt Cobain und Courtney Love?

Am 5. April 1994 starb die Grunge-Legende Kurt Cobain. Zu den Hinterbliebenen des Frontmanns der Kult-Band "Nirvana" geh├Ârten seine damalige Ehefrau Courtney Love sowie ihre gemeinsame Tochter Frances Bean Cobain, die bei seinem Tod gerade mal eineinhalb Jahre alt war.

Frances Bean Cobain: Das Leben von Kurt Cobains Tochter

Am 5. April 1994 nahm sich Cobain in seinem Haus in Seattle das Leben und Frances w├╝rde von ihrer Mutter, der "Hole"-S├Ąngerin Courtney Love, sowie ihren Tanten und den Gro├čeltern v├Ąterlicherseits aufgezogen.

Nach der drogenbedingten Verhaftung ihrer Mutter im Oktober 2003, einschlie├člich einer ├ťberdosis Schmerzmittel, wurde die Musiker-Tochter in die Obhut ihrer Gro├čmutter gegeben, bis Love 2005 das Sorgerecht ihrer damals jugendlichen Tochter wieder zur├╝ckerlangte.