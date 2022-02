Überraschend: Dieser Royal durfte Harrys und Meghans Tochter vor Queen treffen

Lilibet, die Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan soll zum ersten Mal nach ihrer Geburt vergangenen Sommer Bekanntschaft mit einem Mitglied der britischen Königsfamilie gemacht haben. Nachdem Prinzessin Eugenie an Harrys Seite beim Super Bowl gesichtet wurde, spekulieren britische Medien, dass diese im Rahmen ihrer USA-Visite die Tochter der Sussexes persönlich kennenlernen durfte.

Queen hat Lilibet immer noch nicht persönlich kennengelernt

Lilibet kam im Juni 2021 in Kalifornien zur Welt. Bisher war nicht bekannt, dass ein royales Familienmitglied Meghan und Harry seit ihrem Umzug in die USA in ihrem neuen Heim in Montecito besucht hätte. Ein Grund dafür, dass bisher kein Royal die Möglichkeit hatte, Baby Lilibet zu besuchen, dürften die coronabedingten Reisebeschränkungen gewesen sein. Doch auch die kolportierten Spannungen zwischen den Sussexes und dem Rest der Königsfamilie scheinen dazu beigetragen zu haben, dass bisher niemand aus Harrys Familie Bekanntschaft mit Lilibet gemacht hat. Der Herzog von Sussex war im vergangenen Jahr anlässlich des Begräbnisses seines Großvaters Philip sowie Lady Dianas 60. Geburtstag nach Großbritannien gereist - jedoch ohne seine Ehefrau Meghan und seine beiden Kinder.