Was treibt eigentlich "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood?

Wood heute mit eigener Poduktionsfirma erfolgreich

Seit der "Herr der Ringe"-Trilogie und "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise", in dem er als Frodo eine Gastrolle übernahm, ist er überwiegend in Serien zu sehen und hinter der Kamera tätig. Wood Mitbegründer seiner eigenen Produktionsfirma (2010), welche sich auf Horrorfilme spezialisiert hat. Mittlerweile tritt Wood verstärkt als Filmproduzent in Erscheinung und war unter anderem an der Produktion der Filme "The Greasy Strangler – Der Bratfett-Killer" (2016), "Mandy" (2018) und "Der Killer in mir" sowie an "Die Farbe aus dem All" (beide 2019) beteiligt.

Aktuell ist Elijah Wood in der Serie "Yellojackets" zu sehen - zusammen mit anderen 1990er-Kult-Stars wie Juliette Lewis und Christina Ricci.