Kumpels fürs Leben: Promis, die schon von klein auf befreundet sind

Ben Affleck und Matt Damon

Ben Affleck und Matt Damon sind schon lange gute Kumpels. Die beiden Schauspieler sind in Boston aufgewachsen, gingen gemeinsam zur Schule und entwickelten beide eine Leidenschaft für Filme. Wie sehr sie einander gegenseitig beeinflusst haben, erzählte Damon 2016 gegenüber "Entertainment Tonight": "Ich kenne Ben Affleck seit 35 Jahren und wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren beide in dasselbe verliebt – Schauspielerei und Filmemachen. Ich glaube, wir haben uns von der Besessenheit des anderen ernährt (...) und das hat uns ein Leben lang verbunden", so der Mime. Die beiden Freunde haben an vielen Projekten zusammengearbeitet - darunter "Good Will Hunting" und dem Action-Film "The Last Duel".