Elijah Wood lüftet pikantes "Herr der Ringe"-Geheimnis

Die Rolle seines Lebens trägt Elijah Wood an der Hüfte. Das Tattoo in elbischer Sprache bedeutet "Neun" - in Anspielung auf die neun Gefährten in der spektakulären "Herr der Ringe"-Verfilmung, bei der er ab 2001 die Hauptrolle des Hobbits Frodo spielte. Kaum ein Darsteller ist so eng mit seiner Figur verbunden wie Elijah mit Frodo - die Rolle prägte ihn so sehr wie er sie. So sprach er nun auch in einer Folge des "Armchair Expert"-Podcasts von Schauspieler Dax Shepard über diese für ihn so prägende Zeit - und verriet dabei ein pikantes Geheimnis.

Gruselmaske nach Weinstein-Vorbild

"Eine der Ork-Masken - und ich erinnere mich lebhaft daran - war so gestaltet, dass sie wie Harvey Weinstein aussieht", so Wood. "Ich denke, es ist okay, darüber zu sprechen, jetzt wo er inhaftiert ist. Zur Hölle soll er fahren." Weinsteins Firma Miramax war an der Produktion der Filmreihe beteiligt.