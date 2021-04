465 Millionen Dollar für eine Staffel "Herr der RInge" auf Amazon

Teurere Unterhaltung kann man kaum konsumieren: Die Serienadaption von "Herr der Ringe" auf Amazon wird für nur eine Staffel 465 Millionen Dollar verschlingen, berichtet Variety. Damit übersteigen die Kosten andere Serien wie "Game Of Thrones" oder "The Mandalorian" um ein Vielfaches, auch wenn offenbar Erst- und Entwicklungskosten mit eingerechnet sind, die sich über mehrere Staffeln verteilen. Schon die Rechte an der Verfilmung kosteten 250 Millionen Dollar.

Die Serie soll 1000 Jahre vor den Ereignissen des "Hobbits" und von "Herr der Ringe" spielen.