Was treibt eigentlich Heidi Klum-Ex Vito Schnabel?

2017 trennte sich Heidi Klum nach drei Jahren Paarlauf von Kunsthändler Vito Schnabel - nachdem es bei dem einstigen Jet-Set-Paar schon länger gekriselt hatte. Bald darauf fand Klum in "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz eine neue Liebe. Im August vor zwei Jahren haben die beiden geheiratet. Ihr Liebesglück inszeniert Heidi seitdem beflissen auf Instagram. Aber was treibt eigentlich Schnabel, der seit seiner Trennung von Superstar Heidi ja nicht mehr all zu oft Thema in den Klatschspalten ist?

Was Vito Schnabel seit der Trennung von Klum so getrieben hat

Einige können sich vielleicht noch erinnern. Die Beziehung des Models und des Kunsthändlers endete mit einem Skandal: Nur wenige Tage nach dem Liebes-Aus wurde bekannt, dass Schnabel wegen Drogenbesitzes beim Burning Man Festival festgenommen wurde. Wie das Onlineportal TMZ damals berichtete, soll der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel festgenommen worden sein, weil er im Besitz von halluzinogenen Pilzen war. Gegen eine Kaution von 5.000 Dollar wurde Heidis Ex noch am selben Tag entlassen. Schnabel soll sich für "nicht schuldig" erklärt haben, musste sich den Vorwürfen Berichten zufolge aber dennoch vor Gericht verantworten. Immerhin lautete der Vorwurf damals, dass er mit den Drogenpilzen sogar gedealt haben soll. Bis zu 5 Jahren Haft drohten dem heute 34-Jährigen.

Ins Gefängnis musste Schnabel am Ende aber nicht. Dafür sorgte er im Sommer 2018 für Schlagzeilen, als er sich beim Tennisturnier von Wimbledon schmusend mit Johnny Depp-Ex Amer Heard präsentierte. Lange hielt die Beziehung aber nicht. Bereits im März des darauffolgenden Jahres hatte es sich zwischen der Schauspielerin und Vito ausgeschnabelt. Zuletzt wurde dem New Yorker, dem in der Vergangenheit auch schon Romanzen mit Promi-Damen wie Demi Moore, Elle Macpherson und Liv Tyler nachgesagt wurden, ein Techtelmechtel mit dem ukrainischen Model Irina Shayk angedichtet - das aber nie bestätigt worden ist.