"War einfach nicht dünn genug": Heidi Klum über schweren Start ins Model-Business

Dass sich die Modebranche im Umbruch befindet, heißt Klum gut. "Es gibt so viele verschiedene Leute da draußen und sie sollten sich alle in den Kampagnen und auf den Laufstegen sehen können. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit einem 'Plus-Size'-Model gearbeitet habe und der Designer mich etwas ratlos ansah und mich fragte, was das soll. Ich habe gesagt 'Du bist Designer. Es ist dein Job, Menschen einzukleiden und diese kommen eben in verschiedenen Größen'", erinnert sie sich.

Victoria's Secret-Re-Branding laut "Klum" längst überfällig

Insgesamt 13 Jahre lang hat Klum, die mittlerweile auch als Unternehmerin und Moderatorin erfolgreich ist, als Model für Victoria's Secret gearbeitet.

Die kürzlich vorgenommene Neuausrichtung von Victoria's Secret, für die Priyanka Chopra und Megan Rapinoe als Botschafterinnen engagiert wurden, sei wirklich "überfällig" gewesen, stellte sie zudem in der australischen Show The Sunday Project fest. Vergangenen Monat hatte Victoria’s Secret angekündigt, dass die "Engel", wie die Models oft genannt wurden, durch das "VS Kollektiv" ersetzt werden sollen. Mit einem Re-Branding hofft Victoria’s Secret, zeitgemäßer zu werden: Die "Engel" sollen durch starke Persönlichkeiten ersetzt werden, die nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern wegen ihrer Taten bekannt wurden, erklärte das Dessous-Label.

"Als Model ist man glücklich einen Job zu haben, wenn man dort ist", sagte Heidi Klum jetzt über ihre Zeit, in der sie für die US-Unterwäschemarke modelte. "Wenn du nicht das Unternehmen bist, machst du, was man dir sagt. Aber wenn ich es mir jetzt ansehe, denke ich, das war wirklich überfällig", so Klum über das Re-Branding von Victoria's Secret. "Gut. Denn wisst ihr, es müssen sich einige Dinge ändern. Und sie ändern sich schon. Es hat zu lange gedauert."