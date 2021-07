Herzogin Meghan macht Heidi Klum persönliches Geschenk

Inspiriert ist dies natürlich von ihrer eigenen kleinen Familie. So zeigt eine Illustration etwa einen Soldaten mit rotblondem Haar, der nach Hause zu seinem Sohn kommt, der im Garten auf einer Sitzbank sitzt. Prinz Harry diente ja einige Jahre lang im Militär. "Das ist unsere Bank. Wo das Leben beginnen wird. Für dich und unseren Sohn, unser Baby, unsere Familie", steht da daneben.

Meghans Kinderbuch ist am 8. Juni erschienen. In der offiziellen Pressemitteilung hieß es dazu: Die Geschichte soll an "die vielen Möglichkeiten erinnern, wie Liebe in einer modernen Familie Gestalt annehmen und ausgedrückt werden kann." Und weiter: "Das Kinderbuch handelt von tröstlichen Situationen, gemeinsamen Erfahrungen und Eindrücken sowie Momenten des Friedens und der Besinnung, des Vertrauens und des Glaubens zwischen Vater und Sohn."