Zeigfreudig: Heidi Klum ist ganz schön stolz auf ihre Beine

So hält sich Heidi Klum - ganz entspannt - fit

Um in Form zu bleiben, setzt die 48-Jährige auf viel Bewegung. 2016 sprach Klum darüber, wie sich ihr Körper nach vier Schwangerschaften verändert hat. Und was sie tut, um fit zu bleiben. "Mein Bauch hat sich vier Mal rein und rausgewandt. Ich habe vier Kinder gestillt", sagte Klum. "Man muss es einfach akzeptieren, damit klarkommen und einfach mitmachen", erzählte sie damals dem Shape-Magazin.

Ihr sei es aber egal, was andere über ihren Körper sagen. "Ich liebe meine Figur, weil es meine ist. Am Ende des Tages geht es nicht darum, was jeder andere über meinen Körper denkt, sondern wie ich mich selbst fühle. Ich arbeite daran", erklärte das Topmodel.