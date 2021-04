Die Luft wird immer dünner für die Kandidatinnen der diesjährigen GNTM-Staffel. In wenigen Wochen steht das Finale an. Für die übriggebliebenen Teilnehmerinnen heißt es nun: Noch einmal alles geben und Heidi Klum von den eigenen Model-Qualitäten überzeugen.

In der letzten Folge mussten sich Klums "Mädchen" nicht nur bei einem Nackt-Shooting beweisen, der Entscheidungs-Run fand dieses Mal auf einem Schwebe-Catwalk in der "Mall Berlin" in zwanzig Metern Höhe statt. Als Gastjuror fungierte Heidis Schwager Bill Kaulitz.

Heidi Klum nimmt Tom Kaulitz auf die Schaufel

Vor allem für Romina war der Catwalk eine Herausforderung. Sie leidet unter Höhenangst, meisterte die Challenge aber trotzdem mit Bravour. Dass sie diese Woche ihren ersten Modeljob an Land gezogen hat, dürfte der Rothaarigen wohl einen ordentlichen Schub in Sachen Selbstvertrauen verliehen haben. Sie zeigte sich auch in der Luft von ihrer starken Seite.

Während einer kurzen Pause nutzte Heidi Klum die Zeit, um ihren Ehemann anzurufen. Sie wollte von Tom Kaulitz wissen, ob er denn nicht vorbeikommen wolle, um den Schwebe-Catwalk selbst auszuprobieren.