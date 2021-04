Bikini-Battle: Oliver Pocher nimmt Heidi Klum auf die Schaufel

Oliver Pocher nimmt seine Kollegen und Kolleginnen gern mal auf die Schaufel. Das jüngste Opfer des deutschen Komikers: Supermodel Heidi Klum. Auf Instagram stellt der 43-Jährige einen laszives Bikini-Tanz von Klum nach.

Oliver Pocher macht Klum im Bikini Konkurrenz

Für die Persiflage hat sich Oliver Pocher ebenfalls in einen knappen Bikini gezwängt und sich in Anlehnung an Heidis Haarpracht eine blonde Perücke aufgesetzt. Wie Heidi zuvor in einem Video, schwingt auch er die Hüfte.

"Das sexy Battle. Pocher vs Klum", schrieb er unter den Clip.