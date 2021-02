"Das war nicht gut": Tom Kaulitz spöttelt über Heidi Klum

Aktuell ist Klum in der 16. Staffel ihrer Sendung "Germany's Next Topmodel" zu sehen. Tochter Leni aus ihrer Beziehung mit Formel-1-Teamchef Flavio Briatore will derzeit in ihre Fußstapfen treten und ebenfalls Model werden. Nach Briatore lernte Heidi Klum den Popsänger Seal kennen, mit dem sie bis 2014 verheiratet war und mit dem sie zwei Söhne bekam und eine weitere Tochter.

Im Jahr 2009 adoptierte Seal die damals fünfjährige Leni mit Zustimmung ihres leiblichen Vaters. Seit 2019 ist Heidi Klum, die aus Bergisch Gladbach bei Köln stammt, mit dem in Leipzig geborenen und in Magdeburg aufgewachsenen Tokio-Hotel-Musiker Kaulitz verheiratet.

Den Musiker ("Durch den Monsun") hatte sie Anfang 2018 auf einer Geburtstagsfeier des Designers Michael Michalsky kennengelernt.