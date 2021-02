Geplatzte Millionenaufträge: Diese Stars haben ihre Werbedeals verloren

Michael Phelps

Wegen eines Fotos mit einer Marihuana-Pfeife durfte US-Schwimm-Star Michael Phelps im Jahr 2009 drei Monate lang nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Es habe keine Verstöße gegen Anti-Doping-Regeln gegeben, hieß es in einer Erklärung des US-Schwimmverbands damals. "Doch wir haben uns entschlossen, Michael eine klare Botschaft zu senden, da er so viele Menschen enttäuscht hat." Sponsor Kellogg's kündigte daraufhin an, seinen Vertrag mit Phelps nicht zu verlängern. Das Verhalten des Sportlers stehe nicht in Einklang mit dem Image des Unternehmens.