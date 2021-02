Schuldenberg: Diese Stars haben all ihr Geld verloren

Nicolas Cage

Oscarpreisträger, Actionheld und Ex-Schlossbesitzer: Nicolas Cage hat schon viele Rollen gespielt - im Film wie im Leben. Als Neffe von Star-Regisseur Francis Ford Coppola wurde er mitten in die Hollywood-Szene hineingeboren und änderte seinen Nachnamen trotzdem später in Cage, um seine Karriere ohne die Hilfe des berühmten Nachnamens Coppola durchzuziehen. Er verdiente im Laufe seiner Karriere Millionen und erwarb sich einen Ruf als exzentrischer, ausgeflippter Draufgänger. Das angesammelte Geld steckt Cage in Inseln und Schlösser auf der ganzen Welt - darunter auch eines in der Oberpfalz - sowie in teure Sammlercomics und Autos. 2002 heiratet der erklärte Fan von Elvis Presley dessen Tochter Lisa Marie, nur um sich vier Monate später wieder scheiden zu lassen. Doch Cage übernahm sich und hatte plötzlich Geldsorgen. "Ich habe an Immobilien geglaubt und bin in diese Blase geraten, die explodiert ist. Da muss ich mich jetzt herausarbeiten", sagte er einst in einem Interview. Die meisten Schlösser und die Insel in den Bahamas sind mittlerweile verkauft, und mit seinen vielen Rollen bringt Cage wieder einiges an Gage ein - auch wenn er den Vorwurf zahlreicher Kritiker, er würde nur des Geldes wegen arbeiten, scharf zurückweist.