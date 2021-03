Wer ist die Mama und wer die Tochter? Heidi und Leni Klum zeigen sich ungeschminkt

Klum wirbt für mehr Naürlichkeit

So filterverliebt sich Heidi Klum oft auch gibt, ihren Followern zeigt sie sich dann doch regelmäßig ungeschminkt. Dass man auf Instagram die Optik betreffend reichlich schummeln kann, betont sie in einem anderen Posting. In einem Video zeigt sie sich zunächst mit Filter, der ihr Hautbild "perfekt" erscheinen lässt. In der Bildbeschreibung schreibt sie dann: "Mit einem Klick habe ich innerhalb von einer Sekunde Make-up im Gesicht, porenreine Haut und schöne lange Wimpern. So einfach geht das heutzutage."

Über ihren eigenen Filter-Konsum schreibt sie: "Es macht mir Spaß, mit verschiedenen Filtern rumzuspielen." Dennoch appelliert Klum an ihre Fans, Mut zur Natürlichkeit zu haben: "Aber genau so viel Spaß macht es mir, mich so zu zeigen, wie ich bin."