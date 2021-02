GNTM-Auftakt: Leni Klum zeigt ihr verborgenes Talent

"Hi my name is Leni", teilte ihre Tochter Maria daraufhin mit. "And where are you from?", forderte Heidi Leni auf, weiterzumachen. "Los Angeles", fügte ihre Tochter hinzu. Doch da fiel Maria auf: "Das ist die amerikanische Gebärdensprache." Woraufhin Leni ihr zustimmte: "I learned the American Sign Language."

Daraufhin zeigte sich Heidi verblüfft. Offenbar wollte sie ihrer Leni, die in den USA großgeworden ist, bis dahin nicht so recht glauben, dass sie auch wirklich so fleißig die Zeichensprache gelernt hat. "Meine Tochter wollte keine zusätzliche Sprache wie Spanisch lernen, sondern lieber Gebärdensprache", erklärte sie dann.

Kandidatin sorgt für Schockmoment

Die erste Folge der neuen GNTM-Staffel verlief übrigens nicht ganz ohne Probleme. So sorgte Kandidatin Ana Martinović für einen Schockmoment, als sie beim Warten auf das Laufstegtraining plötzlich umkippte und ohnmächtig wurde. Von ihrem Kollaps sollte sie sich zwar schnell erholen, das Lampenfieber war aber nicht nur ihr anzumerken.

25 "Mädchen" kommen eine Runde weiter

Für viele der "Mädchen" war es das erste Mal auf dem Catwalk, als sie beim Entscheidungsrun Kreationen von Manfred Thierry Mugler präsentierten. Da wunderte es fast nicht, dass der Run bei einigen der Kandidatinnen etwas holprig ausfiel. Am Ende mussten insgesamt sechs Kandidatinnen die Show bereits verlassen. Die übrigen 25 ziehen in die Model-Villa ein und dürfen in den kommenden Wochen ihr Talent unter Beweis stellen. Auf aufregende Reisen, wie in den vergangenen Staffeln, müssen die Nachwuchsmodels dieses Jahr allerdings verzichten. Aufgrund der Corona-Pandemie findet GNTM dieses Jahr hauptsächlich in Deutschland statt.