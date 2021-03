Heidi Klum: Für ihren Schwager Bill Kaulitz zeigt sie "Hans" und "Franz"

Heidi Klum hat es sich zur Aufgabe gemacht, das neu erschienene Buch "Career Suicide" ihres Schwagers Bill Kaulitz zu pushen. Auf Instagram bewirbt sie die Autobiografie des "Tokio Hotel"-Stars. Doch bei der Art und Weise, wie sich die GNTM-Chefin dabei in Szene setzt, wird das Buch fast zur Nebensache.

Heidi Klum bewirbt Kaulitz-Biografie

Mit Sonnenhut, Sonnenbrille und Bademantel posiert Klum für ein Selfie und hält das Werk ihres Schwagers in die Kamera. "Was lese ich dieses Wochenende?", schreibt das Model in der Bildunterschrit. Doch Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie nicht mal wieder zu provozieren wüsste: Der Bademantel ist nämlich nicht ganz offen - und es lugen die Brüste der 47-Jährigen heraus.

Das sie kein Problem damit hat, sich unverhüllt zu zeigen, hat Klum - die auch im Urlaub am liebsten oben ohne sonnenbadet und ihre Brüste liebevoll "Hans" und "Franz" nennt - auf Instagram schon öfter bewiesen.

Zuletzt sorgte das deutsche Fräulenwunder für Gesprächsstoff, als sie die Kandidatinnen der diesjährigen GNTM-Staffel fast nackt über den Catwalk laufen ließ - und bei dieser Gelegenheit auch selbst die Hüllen fallen ließ.