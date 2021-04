GNTM: Heidi Klum greift zu drastischer Maßnahme

Viele junge Frauen träumen davon, einmal von Heidi Klum für "Germany's Next Topmodel" gecastet zu werden. Doch die plötzliche Bekanntheit der Auserwählten hat auch ihre Schattenseite. Nicht selten sehen sich GNTM-Kandidatinnen mit Hass im Netz konfrontiert. Eine Entwicklung, der Klum nun ein für allemal den Riegel vorschieben will.

Heidi Klum will Cybermobbing keine Chance geben

Erst vergangenes Jahr stieg Kandidatin Lijana im Finale sogar freiwillig aus. Zu groß waren der Druck der Öffentlichkeit und die Anfeindungen im Netz. Zum Finale musste die damals 24-Jährige mit Polizeischutz anreisen.

"Ich werde bespuckt, ich werde beleidigt. Mein Auto wird zugemüllt. Und in meinem Garten sind Giftköder ausgelegt worden, die wahrscheinlich meinem Hund galten", teilte sie damals auf Instagram mit. Auf die Möglichkeit, "Germany's Next Topmodel" zu werden, verzichtete sie am Ende freiwillig.