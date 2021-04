Heidi Klum mustert knallhart aus: Die GNTM-Top-10 stehen fest

Die aktuelle Staffel "Germany's Next Topmodel" nähert sich in Riesenschritten dem Finale. Diese Woche hat Heidi Klum entschieden, welche Kandidatinnen den Einzug in die Top-Ten verdient haben - und wer den Traum vom GNTM-Titel nach wochenlangem Konkurrenzkampf aufgeben muss.

GNTM: Wer musste gehen - und wer ist weiter?

In der elften Folge der 16. Staffel nahm Klum ihre "Mädchen" noch einmal genau unter die Lupe. Dabei ließ sie keine Fehltritte durchgehen.

"Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden", so die GNTM-Chefin.

Elf Kandidatinnen mussten sich beim Shooting mit Starfotograf Kristian Schuller in den leerstehenden Beelitzer Heilstätten südlich von Berlin beweisen und in üppigen High-Fashion-Posen, an überdimensionale Stoffschmetterlinge befestigt wurden, posieren. Später bekamen sie die Aufgabe, beim Haute-Couture-Walk mit extravaganten Posen zu überzeugen. Dabei trugen die Teilnehmerinnen Kleider, die von berühmten Gemälden inspiriert wurden.