Rebecca Mir und Massimo Sinato sind Eltern geworden

In der aktuellen GNTM-Staffel zeigte sich Rebecca Mir noch hochschwanger. Nun sind die 29-Jährige und ihr Ehemann, "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinato Eltern geworden. Das Paar, das Ende des vergangenen Jahres Mirs Schwangerschaft bekannt gab, freuet sich über das erste gemeinsame Kind.

Rebecca Mir ist Mama eines Sohnes

Auf Instagram verkündeten die beiden die Geburt ihres Sohnes. Dazu teilten Mir und Sinato ein Foto, auf dem eine Hand ihres Babys zu sehen ist.

"Our little miracle!" - also, "Unser Wunder!", schreibt die ehemalige GNTM-Kandidatin und teilt ihren Followern mit: "Vor einigen Tagen hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt". Dazu setzt die die Hashtags "family" und "love".

Das genaue Geburtsdatum und den Namen ihres Babys hat sie bisher nicht verraten.