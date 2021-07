Wer ist wer? Bully Herbig parodiert Heidi Klums Hüllenlos-Foto

Hatte sie sich im Urlaub von ihrem Göttergatten Tom Kaulitz noch oben ohne ablichten lassen, sorgt Heidi Klum nun mit einem weiteren äußerst intimen Schnappschuss für Schlagzeilen. Auf einem Instagram-Foto, das ebenfalls ihr Mann aufgenommen hat, präsentiert sich die GNTM-Chefin gänzlich hüllenlos. Was ihre Fans dazu zu sagen hätten, weiß man nicht. Die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account hat Klum schon vor einiger Zeit deaktiviert. Dafür macht sich der deutsche Komiker Michael "Bully" Herbig über die freizügige Pose der 48-Jährigen lustig.

Bully Herbig imitiert Heidi Klum

Herbig stellte Klums Nacktfoto nach - mit dunkler Sonnenbrille posiert er in seinem Schlafzimmerbett, von einem Laken umhüllt in ähnlicher Körperhaltung. "Sonntagspose by @heidiklum", schreibt er dazu. Die Klum-Persiflage wurde binnen eines Tages mit über 35.000 Likes versehen. Wer besser aussieht, darüber sind sich Herbigs Fans offenbar einig.

"Du siehst eindeutig gesünder aus", scherzt ein Fan. "Ich find dich heißer", stellt ein anderer fest. "Da ist man ja ganz angetan, von der hübschen, haarigen Dame im linken Bild", so ein Follower. "Wer ist wer?", fragt sich wiederum ein anderer im Scherz, während ein User witzelt: "Finde die 10 Fehler."