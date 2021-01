Was Tom Felton heute über Draco Malfoy sagt

Tom Felton war schon vor seiner "Harry Potter"- Karriere Schauspieler. Zu sehen war er bereits 1997 in "Ein Fall für die Borger" und 1999 in "Anna und der König". Auch danach konnte er viele Film- und Fernseh-Rollen abstauben. Unter anderem in "Planet der Affen: Prevolution", "Apparition – Dunkle Erscheinung", "From the Rough" und "In Secret – Geheime Leidenschaft". Über das Privatleben des 33-Jährigen ist wenig bekannt. 2016 hat er seine achtjährige Beziehung mit Schauspielerin Jade Gordon, die ebenfalls in "Harry Potter" mitwirkte, beendet. Ob er aktuell in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt.