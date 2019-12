Transphober Kommentar: J. K. Rowling löst Shitstorm aus

Ihr Tweet zog den Unmut vieler Fans auf sich, die unter Rowlings Post erklären, was sie an der Aussage stört. So solidarisiere sie sich mit einer transphoben Person und positioniere sich mit einer Meinung, die das soziale Geschlecht dem biologischen unterordnet. Damit spräche sie transsexuellen Frauen und Männern ihre schiere Existenz ab. Unter den Kritikern befinden sich Mitglieder der LGBTQIA-Community, Aktivisten und Prominente.

Auch der britische Sänger Sam Smith zeigte sich enttäuscht: "Wer ist noch so verzweifelt traurig, J. K. Rowlings Tweet zu lesen? Am Boden zerstört", postete er; auch ein Posting der Organisation "Human Rights Campaign" wird aktuell vielfach im Netz geteilt: "Transfrauen sind Frauen. Transmänner sind Männer. Nichtbinäre Menschen sind nichtbinär. CC: J.K. Rowling", lautet es. Rowling selbst hat sich nicht weiter zu ihrem Beitrag geäußert.